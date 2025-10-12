Песков: тема «Томагавков» вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность

Тема возможных поставок Украине американских ракет Tomahawk вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Тема "Томагавков" вызывает у нас крайнюю обеспокоенность, об этом уже говорил президент Путин. Оружие это особенное, оно может быть в безядерном, может быть в ядерном исполнении. Высокая дальность оружия, серьезная»,— заявил Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого ведущий опубликовал в своем Telegram-канале.

При этом Tomahawk не может изменить положение дел на фронтах, сказал пресс-секретарь президента РФ. По его словам, сейчас со всех сторон нагнетается напряженность. Россия продолжает говорить о своей готовности к мирному урегулированию украинского конфликта.

Дмитрий Песков добавил, что президент США Дональд Трамп все время говорит о необходимости садиться за стол переговоров. Однако Украина и Евросоюз демонстрируют абсолютное нежелание делать что-либо для разрешения ситуации.

11 октября издание Axios сообщило, что господин Трамп обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским поставки Tomahawk Киеву. По информации издания, украинский президент назвал беседу «позитивной и продуктивной». Однако неизвестно, приняли ли стороны окончательное решение по поставкам ракет.