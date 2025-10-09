Около 250 петербургских пенсионеров нашли работу с начала 2025 года

Центры занятости Санкт-Петербурга помогли найти работу около 250 петербуржцам серебряного возраста. Об этом во время прямой линии заявил вице-губернатор Владимир Княгинин.

Чиновник назвал этот показатель внушительным и выразил уважение к петербургским пенсионерам, которые активно участвуют в трудовой жизни. Господин Княгинин добавил, что пожилые люди выбирают вакансии по их возможностям. Чаще всего они устраиваются на работу с коммуникационными задачами.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Смольный планирует поднять прожиточный минимум на душу населения до 20 644 рублей.

Татьяна Титаева