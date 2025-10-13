Китай пригрозил ответом на пошлины Трампа на китайские товары

В Пекине призвали США исправить свою «неправильную практику» по введению торговых ограничений в отношении китайских товаров. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Он предупредил о готовности китайских властей ввести ответные меры в случае, если США не откажутся от идеи введения новых ограничений.

«Я хотел бы подчеркнуть: в последнее время США постоянно вводят ограничения и санкции в отношении Китая, нанося серьезный ущерб интересам нашей страны,— сказал пресс-секретарь на брифинге. — Если американская сторона будет и дальше придерживаться такого курса, Китай решительно примет соответствующие меры для защиты своих законных прав и интересов».

10 октября Дональд Трамп заявил, что Вашингтон повысит на 100% тарифы на китайскую продукцию и введет меры экспортного контроля на программное обеспечение в ответ на «исключительно агрессивную позицию» Пекина. Так он отреагировал на недавнее распоряжение китайских властей о контроле за редкоземельными металлами.

Власти КНР объявили о введении контроля за экспортом технологий производства редкоземельных металлов 9 октября. Согласно тексту постановления, экспорту без разрешения теперь не подлежат технологии, связанные с добычей, плавкой и разделением редкоземельных металлов, выплавкой металлов, производством магнитных материалов, а также переработкой и использованием вторичных ресурсов редкоземельных металлов и их носителей. То же касается технологий, связанных с монтажом, наладкой, обслуживанием, ремонтом и модернизацией производственных линий.

Политику Пекина Дональд Трамп назвал «моральным позором». Новые пошлины в размере 100% президент распорядился ввести с 1 ноября. Если Вашингтон примет меры, сумма тарифов США на товары из КНР может достигнуть 130%.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп на 100% разозлился».

Анастасия Домбицкая