НГТУ предложил технологию против запахов станции аэрации

Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева предложил изобретение против неприятных запахов станции аэрации, на которые жалуются жители. Решением проблемы в вузе назвали применение гидроциклона с автоматической системой самоочистки. Гидроциклон позволяет эффективнее удалять минеральные включения из сточных вод, предотвратить застой в очистном оборудовании и снизить интенсивность запахов, сообщили в НГТУ.

Гидроциклон запатентован и предназначен для разделения суспензий. Самоочистка происходит без внешней энергии, обеспечивая непрерывный процесс. Гидроциклон не очищает газы напрямую и косвенно воздействует на уровень запахов, однако может быть применен как элемент комплексной программы модернизации очистных сооружений, уточнили в вузе.

Как писал «Ъ-Приволжье», в августе Росприроднадзор проверил станцию аэрации и выявил превышение нормативов по сероводороду в 11 раз. Надзорное ведомство предписало АО «Тепловодоканал» устранить канализационный запах, а в октябре после очередных жалоб жителей объявило организации предостережение о недопустимости нарушений экологических требований. В мэрии Нижнего Новгорода сообщили, что в июле-сентябре выявили 67 нарушений в работе крупных промышленных предприятий, сливающих стоки в городскую систему водоотведения.

Владимир Зубарев