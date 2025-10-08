Почти 70 нарушений выявили у нижегородских предприятий в поиске источника запаха

Специалисты нижегородского водоканала в июле-сентябре выявили 67 нарушений в работе крупных промышленных предприятий, сливающих стоки в городскую систему водоотведения. Эти проверки являются частью усилий по борьбе с неприятными запахами, сообщили в мэрии.

Завершается первый этап реконструкции станции аэрации и монтаж укрытия для открытых каналов, по которым поступают неочищенные стоки. Система «мокрый барьер» и установки воздухоочистки работают в режиме пусконаладки, добавили в мэрии.

Как писал «Ъ-Приволжье», жители разных районов Нижнего Новгорода регулярно жалуются на запах канализации. Часть из них уверена: он исходит от Нижегородской станции аэрации. В августе Росприроднадзор проверил предприятие и выявил превышение нормативов по сероводороду в 11 раз. После новых жалоб, появившихся в октябре, ведомство предписало станции устранить канализационный запах.

Елена Ковалева