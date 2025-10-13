Стрельба из «Добрыни» на улице Чекистов обернулась для петербуржца уголовным делом

Около шести часов утра 12 октября в полицию поступило сообщение о стрельбе у кафе в доме 28 по улице Чекистов, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место правоохранители установили, что у 46-летнего петербуржца произошел конфликт с неизвестным. Последний после спора ударил оппонента в лицо, выстрелил в в воздух из аэрозольного пистолета и скрылся.

В ночь на 13 октября полиция по подозрению в совершении преступления задержала 41-летнего неработающего местного жителя, у которого изъяли аэрозольный пистолет «Добрыня».

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), сейчас стрелок находится в спецприемнике.

Андрей Маркелов