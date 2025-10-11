Стрелявший из арбалета пьяный петербуржец перепугал жильцов дома на Пархоменко

В седьмом часу вечера 10 октября в полицию позвонили жильцы дома 19-1 по проспекту Пархоменко, которые сообщили, что на придомовой территории неизвестный стреляет из арбалета, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Прибывший на место наряд задержал нетрезвого 46-летнего петербуржца, который упражнялся в стрельбе из арбалета по самодельным мишеням.

Его доставили в отдел для разбирательства. Арбалет МК-400R и пять стрел к нему изъяли. Оружие зарегистрировано не было, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что таксист восемь раз выстрелил в петербуржца из травматического пистолета на Пулковском шоссе из-за ошибки в банковском переводе. Стрелявший случайно перечислил 130 тыс. рублей супруге потерпевшего. Попытки вернуть сумму обернулись трагедией.

Андрей Маркелов