Кая Каллас прибыла в Киев для обсуждения финансовой поддержки Украины

Представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас прибыла в Киев. Политик намерена обсудить безопасность энергетической инфраструктуры Украины, новые поставки оружия и кредиты.

«Сегодня я нахожусь в Киеве для переговоров о финансовой и военной поддержке, безопасности энергетического сектора Украины и привлечении России к ответственности за ее военные преступления»,— написала госпожа Каллас в соцсети Х.

Сейчас страны ЕС обсуждают, как выделить Украине два кредита: на €185 млрд с использованием российских замороженных активов и на €45 млрд по инициативе G7. Заседание по схеме финансирования страны пройдет в конце октября. В этом году страны «Большой семерки» уже выдали Украине кредиты на $25,5 млрд за счет доходов от замороженных активов России.