Euractiv: ЕС не придумал способ объединить два кредита для Украины

Евросоюз не знает, как объединить два кредита для Украины: на €185 млрд с использованием российских замороженных активов и на €45 млрд по инициативе G7. Об этом сообщил Euractiv высокопоставленный представитель Еврокомиссии.

Так называемый «репарационный» кредит на €185 млрд лишит страны ЕС доходов от замороженных российских активов. Они необходимы для финансирования инициативы G7 по выдаче кредитов для ускорения поступления чрезвычайных доходов (Extraordinary Revenue Acceleration, ERA). Представитель ЕС рассказал Euractiv, что «технически самый простой способ» — использовать средства «репарационного» кредита для погашения по программе ERA. Это позволит сохранить около €140 млрд в потенциальном кредитном резерве для Украины.

Евросоюз, страны G7 и Австралия «заморозили» около $280 млрд российских активов. Это почти половина валютных резервов страны. Доходы от этих активов периодически переводят на помощь Украине. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предлагал выделить Киеву €140 млрд из этих средств в качестве кредита. Это предложение поддержала Еврокомиссия и несколько других стран.