Ветеран СВО возглавил Новокуйбышевск после отставки отработавшего год мэра

Исполняющим обязанности главы Новокуйбышевска назначен Герой России, зампредседателя Ассоциации ветеранов СВО в Самарской области, выпускник первого потока «Школы героев» и экс-советник губернатора Максим Девятов.

Предыдущий глава города — Алексей Коробков — занимал пост меньше года. Чиновник ушел в отставку по собственному желанию.

На прошлой неделе губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев упразднил должность советника губернатора. Максим Девятов и еще ряд экс-советников стали помощниками главы региона.

Сабрина Самедова