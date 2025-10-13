Алексей Коробков проработал главой Новокуйбышевска менее года
Городская дума Новокуйбышевска рассмотрела вопрос о досрочном сложении полномочий главы города Александра Коробкова. Это связано с отставкой чиновника по собственному желанию.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Алексей Коробков, экс-глава Куйбышевского района Самары, занял должность исполняющего обязанности главы Новокуйбышевска в ноябре прошлого года. Соответствующее решение принял губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Предыдущий руководитель Новокуйбышевска Сергей Марков в сентябре 2023 года написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. После отставки Сергея Маркова исполняющим обязанности главы города был Владимир Никерясов.
В декабре прошлого года Алексей Коробков был утвержден главой Новокуйбышевска.