У губернатора Самарской области больше не будет советников

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев упразднил должность советника губернатора. Об этом глава региона заявил на оперативном совещании в правительстве региона сегодня, 10 октября. 

Фото: Фото: пресс-служба правительства Самарской области

«Достаточно много помощников, советников, советников-консультантов губернатора Самарской области. Я бы работать не успевал, если бы слушал все советы»,— отметил Вячеслав Федорищев. 

Часть советников теперь становится помощниками губернатора. В частности, помощником губернатора назначены секретарь отделения «Единой России» в Промышленном районе Самары Константин Давитьян, участник СВО Рамис Терегулов, Оксана Данилова, генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, Кристина Гнатюк, экс-уполномоченная по правам человека в региона Ольга Гальцова и  экс-советник губернатора по вопросам промышленности Сергей Этус. Еще один экс-советник —  Кирилл Пульвер — станет главой АНО «Чистый спорт».

«За исключением отдельных моих распоряжений в эту конструкцию больше не вмешиваемся»,— резюмировал губернатор. 

Вчера, 9 октября, депутаты Самарской губернской думы приняли предложенные губернатором поправки в местное законодательство, согласно которым вместо шести вице-губернаторов будут 4 заместителя губернатора. 

Сабрина Самедова