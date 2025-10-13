ФСБ заявила о причастности запрещенного ИГ к убийству главы войск РХБЗ Кириллова

ФСБ заявила, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) вооруженных сил РФ генерал Игорь Кириллов погиб при теракте, организованном при участии «Исламского государства» (ИГ; запрещенная в РФ террористическая организация). По версии ФСБ, к убийству причастен функционер Саидакбар Гуломов. Он объявлен в международный розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Помимо этого, как утверждает ФСБ, Гуломов завербовал гражданина одной из стран Центральной Азии, который должен был выступить исполнителем теракта в отношении неназванного высокопоставленного офицера МО РФ. Сегодня ФСБ сообщила о предотвращении этого преступления. Возбуждено уголовное дело, помимо предполагаемого исполнителя задержаны трое подозреваемых россиян.

Убийство Игоря Кириллова и его адъютанта Ильи Поликарпова произошло 17 декабря 2024 года. Взрывное устройство заложили в самокат, стоявший рядом с домом генерал-лейтенанта. Когда военнослужащие выходили из подъезда, бомбу привели в действие. Оба погибли на месте. По информации «Ъ», средства на организацию теракта переводились в криптовалюте, в токене USDT, а взрывчатка была доставлена из Польши.

