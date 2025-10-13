ФСБ заявила о предотвращении теракта СБУ и запрещенной ИГ в Москве

В Москве пресечена попытка теракта, целью которого был офицер Минобороны, заявила ФСБ. Преступление готовили спецслужбы Украины вместе с «Исламским государством» (ИГ; запрещенная в РФ террористическая организация), следует из пресс-релиза ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Задержаны четыре человека. В их числе — трое граждан России, которых ФСБ считает причастными к сокрытию следов планировавшегося преступления. Четвертый — выходец из стран Центральной Азии, его российская спецслужба назвала непосредственным исполнителем теракта. Их имена и другие подробности не приводятся.

По данным ФСБ, исполнитель был завербован членом ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) Саидакбаром Гуломовым, который объявлен в международный розыск органами России и Узбекистана. Он руководил действиями исполнителя через мессенджеры и предоставил тому деньги, данные об объекте покушения, а также взрывчатку и другие компоненты для изготовления СВУ. Их якобы забросили на территорию России при помощи БПЛА.

Теракт планировалось совершить в одном из густонаселенных районов столицы, утверждает ФСБ. По ее оценкам, мощность изготовленного СВУ обеспечила бы поражение людей в радиусе до 70 м. При этом погиб бы и сам исполнитель.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (теракт), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные покупка, сбыт, хранение взрывчатых веществ или устройств) УК.