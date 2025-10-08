С террористом расплатились криптой

Как стало известно “Ъ”, теракт, в результате которого в декабре 2024 года были убиты начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России Игорь Кириллов и его помощник, агенты СБУ финансировали криптовалютой USDT. Взрывчатку же для преступления исполнитель получил из Польши.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На подготовку преступления Курбонову (на фото) перечислили 842 тыс. руб.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ На подготовку преступления Курбонову (на фото) перечислили 842 тыс. руб.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении выходца из Узбекистана Ахмаджона Курбонова, а также Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются ГСУ СКР по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), п. «б» ч. 3 ст. 205 (теракт), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные хранение, перевозка, ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств) УК РФ.

В уголовном деле говорится, что после того, как обвиняемый Курбонов был завербован агентами СБУ, которую следствие считает террористическим сообществом, ее сотрудники стали активно финансировать подготовку им преступления.

Для этого, по данным источников “Ъ”, агенты украинской спецслужбы использовали криптовалютный кошелек «неустановленного лица, осуществляющего обмен цифровых валют в Баку».

Через него Курбонов получил 5 тыс. единиц USDT, которые он перевел в $4900, эквивалентные тогда 404,8 тыс. руб.

22 июня 2024 года Курбонов, установило следствие, самолетом отправился из Баку в Астану, затем добрался до Караганды, а из нее поездом проследовал в Москву. В столицу России он попал уже через четыре дня.

Там финансирование с использованием USDT продолжилось. На подготовку преступления будущий террорист через сервис обмена цифровых валют получил еще 431 тыс. руб. Таким образом, по подсчетам участников расследования, подготовка теракта обошлась в 842 тыс. руб.

Находясь в Москве, Курбонов с помощью IP-телефонии и переписки в Telegram получил фотографии господина Кириллова и адрес его подмосковной дачи, где первоначально и планировалось совершить теракт. Однако генерал, чрезвычайно занятый на службе, появлялся там крайне редко, и нападение на него участники заговора решили совершить в столице.

Следует отметить, что Курбонов, используя арендованную машину, несколько месяцев следил за генералом, советуясь по всем вопросам с заказчиками преступления. Машины ему пришлось арендовать порядка сотни раз.

Как установили участники расследования, из-за границы Курбонов получил не только финансирование преступления, но и взрывчатку. Она была доставлена из Польши и спрятана в бытовые предметы.

Получателем выступал Сафарян, который по данным следствия, затем переслал ее исполнителю Курбонову.

Он прошел соответствующее обучение, благодаря чему изготовил взрывное устройство электрического типа осколочно-фугасного действия, которое начинил стальными шариками. «Курбонов установил адрес места жительства Кириллова в Москве, используемый им автомобиль, собрал информацию о распорядке дня и маршрутах передвижения»,— говорится в деле.

17 декабря прошлого года террорист Курбонов установил бомбу на самокате, который оставил у подъезда дома генерала Кириллова. Наблюдение за подъездом он осуществлял с помощью видеокамеры в припаркованном рядом автомобиле.

Когда генерал Кириллов и его помощник Илья Поликарпов вышли из дома, Курбонов дистанционно произвел подрыв СВУ, в результате которого погибли оба военнослужащих.

Кроме того, был причинен ущерб собственникам 14 автомобилей и 28 квартир на сумму свыше 3,3 млн руб.

В свою очередь обвиняемые Точиев и Падиев за вознаграждение арендовали для исполнителя теракта жилье. В нем он должен был переждать разыскные мероприятия, а затем отправиться за границу — Курбонову в СБУ обещали проживание в одной из стран Евросоюза и вознаграждение порядка $100 тыс. Однако сотрудники угрозыска полиции и ФСБ буквально по горячим следам выявили и отловили всех участников громкого преступления, находящихся в России. Их дело по существу рассмотрит Второй западный окружной военный суд в Москве.

При этом расследование основного уголовного дела, в котором фигурируют «неустановленные лица» из числа сотрудников СБУ, продолжается.

Николай Сергеев