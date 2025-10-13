В Ростовской области средняя зарплата достигла 67,5 тысяч рублей

Средняя зарплата жителей Ростовской области в январе-июле 2025 года составила почти 67,5 тыс. руб., что на 13,8% больше, чем аналогичный период прошлого года. Соответствующая информация опубликована на сайте Минэкономразвития Ростовской области.

Самые высокие средние зарплаты наблюдаются в финансовой и страховой сферах — около 112,6 тыс. руб. в месяц. Второе место по уровню доходов занимают работники информационных технологий и связи, их средняя заработная плата составляет 91 тыс. руб. Тройку лидеров замыкают специалисты в области профессиональной, научной и технической деятельности, которые в среднем получают около 86 тыс. руб.

Отрасли образования и торговли в Ростовской области продолжают оставаться наименее оплачиваемыми. Учителя получают в среднем 53 тыс. руб. в месяц, работники торговли и сервисов по ремонту автотранспорта — 56,2 тыс. руб., а специалисты в сфере водоснабжения — 57,4 тыс. руб.

Наталья Белоштейн