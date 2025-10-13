«Хамас» обнародовал имена 20 освобождаемых израильских заложников

Палестинское движение «Хамас» обнародовало список израильских заложников, которых сегодня освободят в секторе Газа. Список состоит из 20 имен, его опубликовали в Telegram-канале движения.

Среди заложников числятся уроженец Донбасса Максим Харкин. По данным СМИ, он сын гражданки РФ. Также в списке — Бар Куперштейн. В апреле «Хамас» публиковал видео с мужчинами, в котором они рассказывали о тяжелых условиях содержания. Издание The Times of Israel пишет, что в список вошли те же люди, имена которых ранее уже были переданы Израилю в ходе переговоров.

«Этим шагом движение подтверждает свою приверженность выполнению своих обязательств и подчеркивает важность работы посредников, направленной на то, чтобы заставить сионистского противника выполнить свои обязательства по соглашению и завершить реализацию всех его положений»,— заявили представители «Хамас» после публикации списка.

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября в рамках мирного плана президента США. В ответ на возвращение заложников Израиль должен освободить 250 пожизненно осужденных палестинцев и более 1,7 тыс. жителей Газы, арестованных с октября 2023 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Американские войска нажмут на Газу».