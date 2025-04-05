Ynet: «Хамас» опубликовал видео с взятым в заложники уроженцем Донбасса

Палестинское движение «Хамас» опубликовало новое видео с израильскими заложниками. Кадры с двумя мужчинами размещены в Telegram-канале группировки. По сообщению израильского издания Ynet, одним из заложников является уроженец Донбасса Максим Харкин. Имя второго заложника — Бар Куперштейн.

Сами пленники не сообщали информацию о себе. На видео они рассказали, что содержатся в тяжелых условиях и вскоре могут начать испытывать нехватку воды и пищи.

По информации Ynet, семья господина Харкина узнала похищенного. Это первые кадры, на которых он появляется с момента похищения палестинскими боевиками. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осведомлен о ситуации. По сообщению издания, он поддерживает контакты с семьями похищенных.

18 марта Армия обороны Израиля сообщила о возобновлении военных операций против палестинского движения «Хамас» в Газе. Сейчас линия боевых действий смещается в южную часть анклава. По последним данным, «Хамас» удерживает около 59 захваченных израильтян.