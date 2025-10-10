Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП в Отрадном
После ДТП с двумя автомобилями в Отрадном 16-летнего пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщили 10 октября в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Накануне в 14:55 у дома 34 по Набережной улице 24-летний водитель на Hyundai Solaris сбил 16-летнего учащегося первого курса техникума, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего откинуло в автомобиль ГАЗ, ехавший во встречном направлении.
По факту инцидента возбуждено дело, водитель Hyundai Solaris задержан.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что иностранец за рулем Chery сбил подростка на пешеходном переходе в Сестрорецке.