Власти Крыма предупредили жителей о фейках в соцсетях после атаки ВСУ

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в социальных сетях ведутся «вбросы ложных сообщений» на фоне атаки БПЛА. Он призвал местных жителей и СМИ ориентироваться только на официальные сообщения.

«Коллеги, просим не плодить сущности. Пользуемся только официальными сообщениями»,— написал господин Крючков в Telegram. Он также напомнил, что за съемку и публикацию работы сил ПВО и последствий атак предусмотрена ответственность.

Сегодня ночью в Феодосии после атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что никто не пострадал. Минобороны РФ сообщало, что в течение ночи над Крымом сбили в общей сложности 40 беспилотников.