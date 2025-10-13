Силы ПВО за ночь сбили 103 БПЛА над регионами России

В период с 23:00 мск 12 октября до 7:00 13 октября средства ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 26 БПЛА сбили над Астраханской областью, 19 — над акваторией Черного моря, 14 — над Ростовской областью, два — над Азовским морем, по одному — над Белгородской областью и Калмыкией.

В Феодосии в результате атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пострадавших нет. В Ростовской области повреждены стекла в окнах нескольких домов, также никто не пострадал. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.