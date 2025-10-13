Ставрополь вновь оказался аутсайдером зарплатного рейтинга крупных городов РФ

Ставрополь занял 86-е место из 100 по уровню зарплат среди крупнейших городов страны: средняя зарплата в первом полугодии 2025 года составила здесь 64,4 тысячи рублей, что на 5% больше прошлогоднего уровня, следует из данных рейтинга РИА Новости.

На эти деньги жители могут позволить себе только 2,65 фиксированных потребительских набора — наборы рассчитываются исходя из цен на стандартный перечень товаров и услуг, необходимых для жизни. Для сравнения, в лидере рейтинга — Новом Уренгое — зарплата достигла 167,6 тысячи рублей в месяц (+7,3% к 2024 году). Там на одну получку можно купить 5,86 набора.

В числе лидеров также Салехард (159,3 тысячи рублей, 5,57 набора) и Южно-Сахалинск (150,2 тысячи, 5,25). Наоборот, Грозный занимает 99-е место: средняя зарплата — 49,2 тысячи, ее хватает на 2,17 потребительских набора.

Замыкает рейтинг Нальчик: зарплата — 50,2 тысячи рублей (2,16 набора). Аналогичная ситуация складывается в городах Северного Кавказа и других небогатых территориях страны: в Элисте, Владикавказе, Черкесске, Иваново, Саранске и Магасе, где соотношение доходов к стоимости потребительской корзины не превышает 2,5.

В среднем по России за январь-июнь 2025 года номинальная начисленная зарплата составила 106,9 тысячи рублей, но таких значений можно достичь лишь в 20 крупнейших городах. При этом в 89 городах зарплата выросла больше чем на 10% за год, однако в Ставрополе динамика остается одной из самых слабых в стране: +5,1% — только в Саранске динамика хуже (+1%).

Главные причины отставания городов СКФО в рейтинге — медленный экономический рост, низкая доля высокооплачиваемых отраслей, структурные проблемы рынка труда и опережающий рост стоимости товаров из потребительской корзины. Исследование основано на муниципальной статистике по зарплатам крупных и средних предприятий и стоимости фиксированного набора по данным Росстата.

