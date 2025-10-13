Кольцово начал работу в условиях зимней навигации

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге перешел на работу в условиях зимней навигации, сообщили в пресс-службе аэропорта. С понижением температуры и первым снегом специалисты Кольцово завершили подготовку к работе в сложных погодных условиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Службы спецтранспорта, ремонта и эксплуатации техники проверили готовность техники к работе в снегопады и гололед. К работе в аэропорту готово более 200 единиц спецтранспорта, включая 25 машин для зимнего содержания аэродрома. Особое внимание уделено обучению персонала. В аэропорту созданы запасы антигололедных реагентов и противообледенительной жидкости. Проверены электросветотехническое оборудование, средства связи, объекты коммунальной инфраструктуры и покрытие элементов аэродрома.

Напомним, летом из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге отправились более 2,5 млн пассажиров, что на 4,4% больше, чем в прошлом году. Основной вклад в рост пассажиропотока внесли международные рейсы (+16%), при этом внутренние перевозки остались на прежнем уровне.

Ирина Пичурина