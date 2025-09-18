Аэропорт Кольцово обслужил свыше 2,5 млн пассажиров за лето

Летом из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге отправились более 2,5 млн пассажиров, что на 4,4% больше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба аэропорта. Основной вклад в рост пассажиропотока внесли международные рейсы (+16%), при этом внутренние перевозки остались на прежнем уровне.

Внутри России наибольшее количество пассажиров зафиксировано на рейсах в Москву (556 тыс.), Сочи (почти 301 тыс.) и Санкт-Петербург (201 тыс.). Минеральные Воды, Калининград и Новосибирск разделили четвертое место — суммарно туда полетели 159 тыс. человек. Пассажиропоток в Махачкалу составил 37 тыс. человек. После возобновления авиасообщения в Геленджике с начала августа туда отправились более 3,7 тыс. пассажиров.

Среди международных направлений лидировала Анталья (Турция) с 302 тыс. пассажиров. В турецкий Стамбул отправились более 33,7 тыс. человек, в Шарм-эш-Шейх (Египет) — более 33,5 тыс., а в столицу Таджикистана Душанбе — 32 тыс. пассажиров. За ними следуют сравнимые по пассажиропотоку Дубай (ОАЭ), Ереван (Армения) и Пхукет (Таиланд) — около 82 тыс. человек.

За лето из аэропорта Екатеринбурга было совершено 9,1 тыс. вылетов.

Напомним, аэропорт Кольцово в Екатеринбурге за первые шесть месяцев 2025 года показал умеренный рост пассажиропотока. С января по июнь через аэропорт прошло более 3,7 млн пассажиров, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ирина Пичурина