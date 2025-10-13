Екатеринбуржца отправили в колонию-поселение за нападение на медика

В Екатеринбурге 21-летний местный житель осужден Чкаловским районным судом за нападение на сотрудника скорой помощи, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Его признали виновным по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, с применением насилия к гражданам), п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, из хулиганских побуждений).

Суд установил, что начале февраля осужденный и его коллега поссорились ночью возле гимназии №39. Оба были пьяны, и их конфликт перерос в драку — осужденный получил травмы, и прохожие вызвали скорую помощь, хотя медицинской помощи он не просил. Когда медики прибыли, он попытался ударить фельдшера в лицо. Удар пришелся по руке, так как сотрудник успел закрыть лицо, но у него диагностировали перелом кисти, раны и ссадины на лице.

Уралец полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание — два года и два месяца лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее в Екатеринбурге под суд отправили неоднократно судимого 34-летнего местного жителя за нападение на фельдшера в машине скорой помощи.

Ирина Пичурина