Уголовное дело о нападении на фельдшера в Екатеринбурге передано в суд

В Екатеринбурге завершено расследование дела о нападении на фельдшера скорой помощи, сообщили в СКР по Свердловской области. Ранее неоднократно судимый 34-летний местный житель обвиняется по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инцидент произошел 6 января в аптеке на улице Белинского. По данным следствия, в скорую помощь поступил звонок с сообщением, что посетитель аптеки потребовал вызвать медиков. Прибывшая бригада в составе двух фельдшеров и водителя обнаружила в аптеке человека, который оказался пьян. Прибывшие медики предложили ему пройти в автомобиль для осмотра, но внутри машины он повел себя агрессивно и несколько раз ударил руками по голове одного из медиков. Пациента остановили коллеги пострадавшего.

В ходе расследования были проведены осмотры, допросы и судебно-медицинская экспертиза. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, обвиняемый ранее был судим за присвоение или растрату, кражу, мошенничество, истязание, побои и угрозу убийством. «Кроме того, не раз наказывался он и за совершение административных правонарушений. За инкриминируемое фигуранту в настоящее время преступление предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы»,— добавил полковник Горелых.

Напомним, в феврале председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях в отношении фельдшера скорой помощи в Екатеринбурге. По данным Telegram-канала Ural Mash, на медика напал 20-летний каратист, который лежал на улице Циолковского в состоянии алкогольного опьянения.

Ирина Пичурина