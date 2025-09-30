«Зениту» хватило одной комбинации

«Зенит» одержал пятую подряд победу в Кубке России, обыграв в Казани «Рубин» 1:0. Единственный гол записал на свой счет аргентинец Лусиано. Он прервал свою «сухую» серию, тянувшуюся с конца июля.

Принципиального значения с точки зрения результата игра для сине-бело-голубых не носила. «Зенит» уже завоевал путевку в четвертьфинал Кубка России в предыдущем туре, когда обыграл дома «Ахмат» 2:1. До этого петербуржцы победили «Ахмат» с таким же счетом, только не в Петербурге, а в Грозном, а также «Рубин» 3:0 и «Оренбург» 5:3. Игра с «Рубином» давала тренерскому штабу, что называется, проверить в деле ближайший резерв. И дать наконец выплеснуть энергию футболистам, изголодавшимся по игровой практике.

Перед матчем многие футболисты «Зенита» тепло поприветствовали новичка «Рубина» — полузащитника Далера Кузяева, который подписал с казанским клубом контракт до конца сезона. До этого он играл в течение двух лет во Франции за «Гавр», а раньше много лет выступал за «Зенит» и выиграл с ним все главные российский титулы. Кузяев, впрочем, не вышел на поле с первых минут — он еще не набрал форму.

Но в целом состав у «Рубина» был боевой: в частности, в него был включен албанский форвард Мирлинд Даку, которого летом хотел приобрести петербургский клуб, но не удалось договориться по условиям.

«Зенит» начал сезон с теми форвардами, которые у него были. И один из них — Лусиано — открыл счет в матче с «Рубином» уже на 3-й минуте. Он головой срезал мяч в дальний угол после передачи защитника Арсена Адамова. До этого у аргентинца была если не черная, то серая полоса: в чемпионате не забивал, отличился только в кубковой игре с «Ахматом», прошедшей в конце июля. Два месяца Лусиано ходил грустный и мрачный — и вот прервал свою «сухую» серию.

Еще один шанс у гостей был отличиться, когда Александр Ерохин, выведший «Зенит» на поле в этом матче в роли капитана, замыкал передачу Александра Соболева с фланга и попал мячом в штангу. «Рубин» тоже создал опаснейший момент, причем стараниями вратаря петербуржцев Евгения Латышонка. Тот слишком долго думал, в какую сторону выбить мяч от ворот, и в итоге выбил его в ногу нападающего «Рубина» Даку — чудо, что мяч не отскочил в ворота.

После перерыва пошла более открытая игра. «Рубин» чаще уповал на «стандарты», зенитовцы проводили контратаки. Одну из них не завершил Соболев, которого вывел к воротам тонким пасом Юрий Горшков. Вскоре после этого на поле у «Рубина» вышел Далер Кузяев. Тренерский штаб «Зенита» ответил своими заменами, выпустив на поле нападающего Матео Кассьерру и защитника Нуралы Алипа. Они вышли вместо Соболева и Андрея Мостового. У Мостового последние матчи за «Зенит» не клеятся: то бежит не туда, то бьет не туда, то пасует не туда. О забитых голах речи не идет. Кассьерра тоже забивает по большим праздникам. Максим Глушенков, который сделал «покер» в матче чемпионата с «Оренбургом», а до этого забивший «Краснодару», в Казань не прилетел — как и другие игроки основного состава «Зенита». Так что петербуржцам оставалось уповать на то, что либо счет удастся удержать, либо забьет кто-то другой.

Никто у «Зенита» не забил. И у «Рубина» тоже. Хотя в концовке у гостей остался экспериментальный состав — на поле вышли молодые игроки, пришлось обороняться. Но хозяева ничего, кроме претензий арбитру по поводу того, что тот не назначил пенальти в ворота «Зенита», не придумали. Петербуржцы одержали пятую подряд победу в Кубке России. И следующий матч проведут против «Акрона» на его поле в чемпионате России 4 октября.

Кирилл Легков