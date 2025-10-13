В Нижнем Тагиле осужден врач за смерть пациентки на операции

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор заведующему эндоскопическим отделением Михаилу Шалагину по делу о смерти пациентки в Демидовской городской больнице в декабре 2022 года, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он признан виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Суд назначил ему два года ограничения свободы, однако медика освободили от наказания из-за истечения срока давности.

Суд установил, что пациентка поступила в больницу для проведения операции после всех необходимых обследований, а врач допустил грубые нарушения при операции, что привело к ее смерти. В ходе разбирательства выяснилось, что Михаил Шалагин не стал тщательно проверять диагноз, проигнорировал противопоказания и не обеспечил профилактику возможных осложнений. Также он допустил критическое повреждение общего желчного протока пациентки.

Приговор вступит в силу через 15 дней, если не будет обжалован.

Ранее в Нижнем Тагиле под суд отправили 56-летнего хирурга: как сообщили в прокуратуре Свердловской области, он провел операцию пациентке в домашних условиях, после которой она скончалась.

Ирина Пичурина