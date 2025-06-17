Жительница Нижнего Тагила умерла после операции в домашних условиях

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) будут судить 56-летнего хирурга, который обвиняется по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, он провел операцию пациентке в домашних условиях, после которой она скончалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Чумаченко, Коммерсантъ Фото: Ольга Чумаченко, Коммерсантъ

По данным следствия, в ноябре 2024 года 46-летняя жительница с асцитом, являющимся осложнением цирроза печени, обратилась к врачу с просьбой провести операцию на дому. Сам он работал хирургом в частной и государственной клиниках. Врач согласился и, изучив историю болезни со слов пациентки, решил приступить к операции. Он провел лапароцентез в антисептических условиях через доступ в брюшную полость, используя неустановленный острый предмет. Им хирург нанес проникающее ранение живота с повреждением мягких тканей передней брюшной стенки и брюшины с полным пересечением околопупочной вены на фоне цирроза печени, что осложнилось массивной кровопотерей.

На следующий день хирург установил признаки внутреннего кровотечения и обратился за экстренной госпитализацией. Пациентку доставили в городскую станцию скорой медицинской помощи, где ей оказали экстренную помощь, но спасти ее не удалось.

Обвиняемый частично признал вину.

Ранее Карпинский городской суд вынес приговор врачу-онкологу Ашиму Уулу Талантбеку, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности пациенту. Следствие установило, что он, не изучив медицинскую документацию, направил пациента с имплантированным электрокардиостимулятором на МРТ. У пациента нарушился сердечный ритм, что привело к его гибели.

Ирина Пичурина