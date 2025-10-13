Следователи проверят информацию о выданных землях без коммуникации в Волгодонске

В Волгодонске следователи инициировали проверку по признакам ст. 293 УК РФ (халатность) после публикации информации о предоставлении земли без коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам заявителей, им предоставили участки без каких-либо коммуникаций, в связи с чем строительство жилой площади вызывает трудности. Отмечается, что обращения граждан в компетентные органы результата не дают.

Доложить о результатах проверки потребовал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Константин Соловьев