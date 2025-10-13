Семь уральских городов вошли в топ-20 по уровню зарплат в России

В топ-20 рейтинга по уровню зарплат в России вошли семь городов Уральского федерального округа (УрФО), следует из информации «РИА Новости». Некоторые из них оказались на вершине топа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Рейтинг возглавили города Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО): на первой строчке оказался Новый Уренгой, где средняя чистая месячная зарплата в первом полугодии 2025 года составила 167,6 тыс. руб., что на 7,3% выше, чем за тот же период 2024 года. Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора составило 5,86. Второе место занял Салехард с чистой зарлатой 159,3 тыс. руб. (+11,6%) и соотношением 5,57.

Шестую строчку рейтинга занял Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра): средняя зарплата составила 129,2 тыс. руб. (+12,2%), соотношение — 4,66. На 12 месте оказался Ханты-Мансийск со средней зарплатой 122 тыс. руб. (+9,4%) и соотношением 4,4. Еще один город Югры, Нижневартовск, занял 19 место: по данным составителей рейтинга, здесь в среднем зарабатывают 109,3 тыс. руб. (+8%), соотношение составляет 3,94.

В двадцатку рейтинга также вошла Тюмень — она заняла 14 место со средней зарплатой 97,5 тыс. руб. (+10,9%) и соотношением зарплаты и стоимости потребнабора 4,31. Екатеринбург оказался на 18 месте: средняя зарплата в городе в первом полугодии составила 97,5 тыс. руб. (+17%), соотношение — 4.

Средние зарплаты в городах рассчитывались на основе муниципальной статистики за январь-июнь по крупным и средним предприятиям, фиксированный потребительский набор брался из статистики Росстата по регионам.

Ранее в УрО РАН сообщили, что в 2024 году среднемесячная начисленная заработная плата работников по стране составляла 88 тыс. руб., в УрФО — 91,7 тыс. руб., при этом в округе фиксируется низкий размер пенсий.

Ирина Пичурина