В Белой Калитве два человека пострадали после падения БПЛА на частный дом

Два жителя Белой Калитвы получили ранения из-за падения БПЛА на частный жилой дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Беспилотник упал на дом около полуночи, разрушив крышу и вызвав пожар. Медики оказали пострадавшим первую помощь, огонь ликвидировали сотрудники МЧС.

Кроме того, средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районах. Пострадавших нет. В Белой Калитве и хуторе Полтава Чертковского района осколки повредили стекла в окнах нескольких домов. Ущерб уточняется.

Константин Соловьев