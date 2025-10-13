Минтруд РФ снизил квоты для привлечения трудовых мигрантов из визовых стран

Министерство труда РФ на 248 единиц снизило квоты для привлечения иностранных работников из визовых стран на должности водителей, продавцов и медицинских сотрудников. Снижение квоты касается 2025 года, в 2026 году министерство будет отклонять предложения субъектов России о потребности привлечения трудовых мигрантов на эти должности, сообщают «Ведомости», ссылаясь на письмо замминистра труда Андрея Пудова в адрес председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Летом 2025 года Госдума приняла закон об освобождении некоторых категорий трудовых мигрантов от обязанности сдавать экзамены на знание русского языка, истории России и законодательства страны. При обсуждении инициативы, Вячеслав Володин обратил внимание, что водители, продавцы и медработники все же должны быть экзаменованы, так как их деятельность «связана с общением с людьми». Минтруд в свою очередь пообещал учесть это обстоятельство и скорректировать распределение квот.

В августе стало известно о предложении Минтруда дополнительно ограничить компании девяти отраслей экономики РФ в найме иностранных работников. Речь шла, в частности, о таких сферах, как строительство, общественное питание, розничная торговля алкоголем и табаком.

Влад Никифоров