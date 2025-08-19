Трудовым мигрантам размывают долю

Минтруд предлагает в 2026 году дополнительно ограничить компании девяти отраслей экономики РФ в найме иностранных работников. Речь идет, в частности, о таких сферах, как строительство, общественное питание, розничная торговля алкоголем и табаком — нынешняя разрешенная доля иностранцев в них может быть снижена или даже сокращена до нуля. Мнения экспертов и предпринимателей относительно новых «квот» разделились — одни видят в них фиксацию текущей ситуации в отраслях, другие опасаются, что инициатива не поспособствует сокращению имеющегося дефицита рабочих рук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Минтруд предлагает правительству на 2026 год сократить возможность работодателей нанимать иностранных работников в ряде отраслей российской экономики. Соответствующий проект постановления опубликован ведомством на портале regulation.gov.ru.

Речь, поясним, идет о ежегодно устанавливаемой правительством допустимой доле трудовых мигрантов в общей численности работников организаций. Таким способом федеральный центр регулирует привлечение иностранной рабочей силы с учетом региональных особенностей рынка труда и приоритетного трудоустройства граждан России.

Максимальное сокращение в 2026 году, как следует из проекта постановления, ожидает сферу общественного питания. Если раньше в ней не существовало ограничений на наем иностранцев, то теперь лица без российского гражданства смогут занять только 50% рабочих мест. Заметное сокращение ждет сферу строительства, в которой долю иностранных работников предложено снизить с 80% до 50%.

В розничной торговле алкогольными напитками и табачными изделиями (рассматриваются как два отдельных вида деятельности) в специализированных магазинах разрешенная «квота» может опуститься с 15% до 0%, что фактически означает запрет работодателям нанимать иностранных работников на эти рабочие места. В таких сферах, как выращивание овощей, оптовая торговля древесиной и лесоматериалами, оптовая торговля пиломатериалами, лесоводство и лесозаготовка, а также обработка древесины и производства изделий из нее, предельная доля трудовых мигрантов также снижается, но уже не так ощутимо — до 40% с 50%.

Кроме этого, как пояснил Минтруд, ведомство предлагает установить региональные особенности найма в 29 субъектах РФ, в 14 из которых допустимая доля иностранных работников в отдельных видах деятельности может быть ниже федеральных значений.

Например, в Амурской области мигранты в 2026 году потеряют право работать в таких отраслях, как производство пищевых продуктов и напитков, ремонт машин и оборудования, ветеринария для сельскохозяйственных животных.

«Скорее всего, мы видим попытку сдержать миграцию из Средней Азии и параллельно увеличить приток работников из дальнего зарубежья»,— полагает ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлия Флоринская.

Напомним, ранее с подачи Минтруда Госдума приняла закон, разрешающий въезжающим в РФ по квоте визовым иностранцам (например, из Индии, Пакистана и стран Африки) не сдавать тест на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ (см. “Ъ” от 18 июля). По данным “Ъ”, эта мера позволит запускать пилотные проекты, в рамках которых граждан стран дальнего зарубежья можно будет организованно привозить в относительно большом количестве сверх устанавливаемых сейчас для каждого региона квот (еще один способ регулирования притока рабочей силы в РФ).

«Уже до половины российских регионов ввели у себя аналогичные ограничения, так что постановление Минтруда, по сути, зафиксирует фактическое положение дел»,— считает Юлия Флоринская. Она отмечает, что сейчас говорить о наплыве трудовых мигрантов из стран СНГ не приходится — число тех, кто единовременно находится в РФ, в 2024–2025 годах оставалось стабильным и составляло 3–3,5 млн человек. В 2026 году, по ее оценке, эта цифра вряд ли значительно изменится.

Предприниматель в сфере общепита Владислав Земский говорит, что дефицит рук на российском рынке труда привел к росту зарплатных требований иностранцев. «Так что бизнесу становится выгоднее нанимать российских работников, даже перевозя их из регионов РФ. Поэтому доля мигрантов в общепите и так бы сокращалась»,— считает он.

Для строительной же отрасли последствия принятия постановления могут оказаться и негативными. «С одной стороны, вряд ли в ней есть компании, которые работают с максимальной нагрузкой и не могут найти работников в РФ. С другой — сформировать команду под проект сейчас непросто, и говорить об избытке профессиональных рабочих рук не приходится»,— говорит руководитель комиссии по общественному контролю при Общественной палате Минстроя Илья Пономарев. «Кроме того, иностранные специалисты далеко не всегда заняты на стройке низкоквалифицированным трудом. Многие занимаются востребованными специализированными работами»,— говорит эксперт.

Анастасия Мануйлова