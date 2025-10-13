В ГОСТ для автобусных остановок внесут доступ к Wi-Fi и системы подогрева

В России подготовлен проект нового ГОСТа для автобусных и троллейбусных остановок. Документ, с которым ознакомился «Ъ», разрабатывает Российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ). Стандарт, разработанный по заказу Росавтодора, предусматривает оснащение павильонов, в том числе, системами подогрева, кондиционерами, зарядками для гаджетов и точками доступа Wi-Fi.

В РосдорНИИ заявили, что действующие нормативы 2003 года сильно устарели. "Разрозненные требования не в полной мере гармонизированы и не охватывают все аспекты, необходимые для обеспечения безопасности движения в местах обустройства остановочных пунктов",— пояснили в институте.

Новый стандарт вводит классификацию остановок по пассажиропотоку: базовые (до 100 человек в сутки), улучшенные (100-500) и расширенные (свыше 500). Для двух последних категорий рекомендованы электронные табло и навигационные карты. Все типы павильонов должны иметь «карманы» для заезда транспорта, кроме дорог с низкой интенсивностью. Особое внимание уделено обустройству остановок на обособленных выделенных полосах, проходящих по центру улицы: для них предлагаются как «береговые», так и «островные» решения.

