Пассажирам добавят тепла и зарядок

В России готовится новый ГОСТ для автобусных и троллейбусных остановок, узнал "Ъ". Проект стандарта разработан по заказу Росавтодора, поскольку действующие требования сильно устарели. Новый ГОСТ рекомендует оборудовать остановки системами подогрева, кондиционерами, зарядками и точками доступа Wi-Fi. Правительство может сделать эти требования обязательными.

“Ъ” стало известно, что в одном из технических комитетов Росстандарта обсуждается проект ГОСТа с требованиями к «остановочным пунктам маршрутных транспортных средств». Этот документ разработали специалисты Российского дорожного научно-исследовательского института (РосдорНИИ). Там пояснили “Ъ”, что действующие требования к остановкам прописаны в отраслевом стандарте 2003 года и они давно устарели (более того, по закону «О стандартизации» применение отраслевых стандартов не допускается с 1 сентября 2025 года). А часть норм, касающихся остановок, содержится в разных ГОСТах и сводах правил. Единого современного документа просто не существует, констатируют в РосдорНИИ: «Разрозненные требования не в полной мере гармонизированы и не охватывают все аспекты, необходимые для обеспечения безопасности движения в местах обустройства остановочных пунктов».

Перед разработкой ГОСТа институт по поручению коллегии Минтранса проанализировал «общее положение дел» в части размещения остановок. Новый документ подготовлен «с учетом отечественного и зарубежного опыта», подчеркивают в РосдорНИИ. “Ъ” ознакомился с проектом стандарта (отметим, что на трамвайные остановки он не распространяется).

В документе прописана классификация остановочных пунктов в зависимости от загрузки.

«Базовые» обслуживают менее 100 пассажиров в сутки, «улучшенные» — от 100 до 500, «расширенные» — более 500 пассажиров в сутки. При необходимости все виды павильонов должны быть оборудованы системами подогрева и кондиционерами. «Улучшенные» и «расширенные» остановки ГОСТ рекомендует оборудовать зарядками для телефонов и точками доступа Wi-Fi, а также электронными табло с указанием времени прибытия транспорта и картами маршрутов.

Все остановочные пункты должны быть обустроены «карманами» для заезда маршрутного транспорта (в ГОСТе перечислены разнообразные варианты), исключение составляют дороги с низкой интенсивностью движения. Предусмотрены и «антикарманы» — расширенные в сторону проезжей части выступы с тротуара, где должны быть обустроены посадочные площадки. Такое решение может применяться на улицах с небольшим трафиком и при наличии уличных парковок, прилегающих к остановке.

В документе прописаны и правила обустройства остановочных пунктов в тех случаях, если автобусы и троллейбусы ходят по обособленным «выделенкам» в середине проезжей части. Здесь авторы ГОСТа предлагают делать остановки двух типов: «береговые», то есть две по краям «выделенки», либо «островные» — единая остановка посередине для всех пассажиров.

Наконец, документ устанавливает требования к скамейкам: длина — не менее 1,5 м, ширина — не менее 0,43 м, высота — 42–48 см. Урны должны размещаться вне павильона на расстоянии не более 1 м от его стенок.

Новый ГОСТ необходим, поскольку многие города сегодня оптимизируют маршрутную сеть: часть дублирующих маршрутов ликвидируют, а на оставшихся увеличивается пассажиропоток, пояснил “Ъ” директор центра транспортного планирования Института транспорта ВШЭ Павел Зюзин.

«Также регионы и города переходят на более крупные модели автобусов, поэтому новые остановки должны проектироваться с учетом этого фактора,— добавляет он.— Тем более что в отрасли перевозок наблюдается серьезный дефицит кадров. В связи с этим автопредприятиям проще иметь в парке 10 больших автобусов, чем 25 небольших "газелей"». Поэтому ГОСТ должен предусматривать ситуации, когда остановка принимает сразу два-три крупных автобуса или даже сочлененный автобус, указывает господин Зюзин.

«В условиях динамично развивающегося мегаполиса с большим количеством транспортных связей введение нового ГОСТа позволило бы актуализировать информацию о расположении павильонов относительно зданий и сооружений, проработать вопрос установки подходящего типа павильона в зависимости от пассажиропотока»,— комментируют документ в столичном «Мосгортрансе». «Применяемый сегодня ГОСТ не обновлялся довольно давно, некоторые моменты устарели или вовсе отсутствуют,— добавляют в подмосковном минтрансе.— Безусловно, новый стандарт необходим с учетом времени и развития улично-дорожной сети. Документ станет подспорьем в организации комфортного и безопасного движения в современных условиях». В минтрансах Иркутской области и Краснодарского края заявили “Ъ”, что одобряют документ, поскольку в нем собрана, упорядочена и систематизирована «основная информация по остановочным пунктам». Впрочем, в краснодарском минтрансе обращают внимание на норму о том, что павильоны остановок должны обладать «сопротивляемостью к вандализму», но это понятие в ГОСТе никак не расшифровано.

Сейчас на обсуждении находится уже третья версия документа; к первым двум замечания поступили от Минтранса, Росавтодора, ГИБДД, ЦОДД Москвы, ГК «Автодор» и других организаций. Обсуждение продлится до 24 октября, и для утверждения документа нужен консенсус между экспертами, пояснили в РосдорНИИ. Сроки вступления в силу документа неизвестны.

Пока рано говорить, что все новые остановки в стране будут соответствовать этим требованиям, ведь ГОСТы по умолчанию добровольные для производителя. Однако госорганы при закупках остановок могут установить соответствие стандарту в качестве обязательного условия. Кроме того, существует распоряжение правительства, где перечислены обязательные к применению стандарты в области безопасности движения, и новый ГОСТ вполне может быть включен в этот документ. «Как правило, с выходом новых стандартов существующие объекты приводятся в соответствие с новыми требованиями при проведении работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию»,— поясняют в РосдорНИИ. Отметим, что реновация остановок проходила во многих регионах в 2019–2024 годах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Эти работы сейчас продолжаются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

