Поправки в монополию

9 октября в Государственной думе обсуждали законопроект Минюста, который может изменить порядок оказания юридической помощи. Круглый стол «Защита прав граждан в сфере юридических услуг: роль государства и профессиональных сообществ» организовала фракция КПРФ. В Малом зале собрались адвокаты, депутаты, юристы, в том числе заместитель министра юстиции Максим Бесхмельницын, чье ведомство и разработало так называемый закон об «адвокатской монополии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Волкова

Фото: Из личного архива Наталья Волкова

Фото: Из личного архива

Суть законопроекта вкратце такова: представлять интересы граждан в судах смогут только адвокаты. Для тысяч практикующих юристов без адвокатского статуса, ведущих гражданские и арбитражные дела, это означает фактический запрет на доступ в суд, а для простых людей — дефицит защитников, особенно для социально уязвимых групп. Представитель Минюста во время встречи в Госдуме утверждал, что речь идет не о монополии, а о «профессионализации», «повышении качества юридической помощи». Но за формулировкой скрываются риски, о которых мы упоминали в колонке «Беззащитные» (см. “Ъ” от 8 августа). Тогда эксперты предупреждали: если законопроект будет принят, в судах не смогут работать юристы из социально ориентированных НКО (СО НКО) — сейчас они бесплатно сопровождают сирот, инвалидов, семьи с детьми, тяжелобольных людей, беженцев и представителей других уязвимых групп.

Юрист Алексей Головань, руководитель благотворительного центра «Соучастие в судьбе», комментируя Русфонду в августе законопроект, говорил, что адвокатура в социальной сфере не работает, а юристы, оказывающие бесплатную помощь, не смогут пройти дорогие процедуры вступления в адвокатские коллегии. Самые беззащитные останутся без поддержки в суде.

Слова Алексея Голованя подтверждались во время чрезвычайно живого трехчасового обсуждения законопроекта в Госдуме в октябре. Даже в крупных городах адвокатов не хватает для бесплатной судебной работы, а в регионах нагрузка на них может стать неподъемной. Сторонники монополии и представитель Минюста уверяли, что массового подорожания услуг адвокатов не произойдет, но юристы сомневаются: сокращение числа специалистов неизбежно приведет к росту цен на их услуги. И так как юристы уйдут из суда, бесплатная судебная помощь станет настоящим чудом.

Во время октябрьского круглого стола в стенах Госдумы Алексей Головань передал заместителю министра письменный вопрос (времени задать его устно не было): как юристы из СО НКО смогут обеспечивать правовую защиту своих подопечных в суде, если закон об «адвокатской монополии» вступит в силу? Краткий ответ Максим Бесхмельницын дал в самом конце встречи: «В этом направлении надо подумать — по бесплатной помощи». Позже в неформальном разговоре замминистра признал, что бесплатную помощь в законопроекте действительно не учли. Предложил сформулировать и внести предложения — их рассмотрят.

Для создания соответствующих предложений и поправок юристы, работающие в благотворительных и общественных организациях, бесплатно оказывающие помощь социально незащищенным гражданам, уже начали предпринимать определенные шаги. Как, например, председатель комиссии по вопросам правового регулирования некоммерческого сектора Московского отделения Ассоциации юристов России Вячеслав Шинкаренко. Он тоже считает, что социальные юристы и их подопечные окажутся в особенно трудной ситуации, если законопроект Минюста будет принят в его нынешнем виде.

— В НКО работают специалисты, которые знают жизнь людей изнутри, они ради этого годами набирались опыта,— говорит Шинкаренко.— Они не просто составляют документы, а сопровождают человека, помогают не только юридически, но и психологически. Если социальные юристы перестанут представлять интересы граждан в судах, людям, нуждающимся в юридической помощи, будет сложно самим себя защищать.

Чтобы продолжать работать, юристам, оказывающим бесплатную помощь, придется получать статус адвоката: сдавать экзамен по всем отраслям права, платить вступительные и ежемесячные взносы в региональные палаты, вести бухгалтерию. Это непосильная нагрузка.

— Мотивация таких специалистов упадет,— отмечает Вячеслав Шинкаренко.— Они ведь работают ради помощи людям, а не ради прибыли.

По его словам, проблему можно решить иначе. Например, дать некоммерческим организациям право представлять подопечных в суде, не имея адвокатского статуса, как это предусмотрено в законе «О защите прав потребителей».

— Там общественные объединения могут выступать в интересах конкретного человека или группы лиц. Почему бы не применить тот же принцип к НКО, работающим в социальной сфере? — говорит юрист.

23 октября Вячеслав Шинкаренко вместе с коллегами, работающими pro bono (безвозмездно), собирают в Москве представителей НКО, юристов и адвокатов, чтобы обсудить последствия, которые могут наступить после принятия законопроекта Минюста, и сформулировать свои предложения.

Обсуждение «адвокатской монополии» в Госдуме заострило вопрос, можно ли защищать права граждан, ограничивая само право на защиту формальным статусом защищающего. Министерство юстиции стремится «профессионализировать систему судебного представительства», но, похоже, это сопряжено с риском нечаянно убрать из этой системы тех, кто делает ее человечной.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда