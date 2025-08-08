Беззащитные

В июле этого года на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения был размещен законопроект Минюста РФ, который сразу стали называть законом «об адвокатской монополии». В нем предлагаются нововведения, которые существенно меняют правила судебного представительства. Если документ будет принят в предложенной редакции, защищать людей в суде по арбитражным, гражданским и административным делам смогут только адвокаты. Представлять свои интересы в суде также будет разрешено лично гражданам или их близким родственникам с юридическим образованием. Разработчик поясняет: законопроект направлен на повышение качества юридических услуг. Однако, по мнению представителей профессионального сообщества, принятие закона может ограничить доступ граждан к судебной защите прав, особенно социально уязвимых групп: детей-сирот, людей с инвалидностью, семей с детьми и других.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Волкова

Фото: Из личного архива Наталья Волкова

Фото: Из личного архива

Общественное обсуждение законопроекта завершилось 25 июля. За проект проголосовало более тысячи человек, против — почти 11,5 тыс. При этом бурная дискуссия продолжается в профессиональных сообществах и на специализированных платформах — например, на портале «Закон.ру». Также представители юридического сообщества высказывают свои соображения о возможных последствиях инициативы Минюста на сайте общественного движения против закона «об адвокатской монополии» «Объединение юристов».

Алексей Головань, руководитель благотворительного центра «Соучастие в судьбе», уверен, что в случае принятия закона юристы из некоммерческих организаций, не имеющие адвокатского статуса, не смогут представлять интересы граждан в суде.

— Это особенно критично,— говорит Алексей Головань,— для НКО, которые бесплатно помогают защищать права в суде сиротам, инвалидам, беженцам, многодетным семьям, семьям, где есть тяжелобольные дети. Если закон вступит в силу, этим людям трудно будет получить поддержку в суде.

По словам эксперта, с социально уязвимыми людьми работают юристы высокой квалификации, которые годами накапливали экспертизу в своей теме. В то время как адвокаты, которым пока отдана монополия в уголовном суде, как правило, не имеют опыта в «социальных» делах и не стремятся брать их в работу, особенно если речь идет о бесплатной помощи.

— В нашем центре работа юристов, которые оказывают правовую поддержку детям-сиротам, выходит за рамки индивидуальных консультаций,— объясняет Алексей Головань.— Она включает в себя накопление судебной практики, инициативы по изменению законодательства, экспертное участие в работе с органами власти. Такая деятельность нетипична для адвокатуры.

Павел Акулов, юрист благотворительного фонда «Я особенный» из Екатеринбурга, размышляя о последствиях принятия законопроекта, обращает внимание на соотношение числа адвокатов и объема судебной нагрузки, которая может на них обрушиться. По открытым данным Минюста, сегодня действующих адвокатов — около 75 тыс. Число же зарегистрированных гражданских, административных, арбитражных дел в 2024 году составляет примерно 47 млн, не считая уголовные дела. То есть, если адвокатская монополия вступит в силу прямо сейчас, на каждого адвоката придется примерно по 600 дел в год. Даже если снизить эту цифру вполовину, так как не все дела доходят до суда, нагрузка на адвокатов получается немыслимая.

Разработчики законопроекта планируют переходный период перед вступлением закона в силу — за пару лет юристы, мол, смогут получить адвокатский статус. Однако эта идея может разбиться о реальность.

Во-первых, адвокатский экзамен охватывает весь массив права, тогда как большинство юристов НКО работают в узком поле: социальной защите, жилищном праве.

— Мне бы не хотелось получать статус адвоката,— говорит Алексей Головань.— Зачем мне и моим коллегами тратить на это силы и средства, а потом еще и участвовать в делах по назначению, тогда как наши благополучатели, дети-сироты, нуждаются в помощи ежедневно?

Во-вторых, вступление в коллегию адвокатов требует взноса, который в зависимости от региона может доходить до нескольких сотен тысяч рублей.

По мнению экспертов, предлагаемая инициатива может не только увеличить нагрузку на адвокатов, но и привести к росту цен на их услуги. Это сделает правовую помощь, гарантированную Конституцией РФ, недоступной малообеспеченным людям. При этом государственная оплата за участие адвоката в социально значимых делах зачастую чисто символическая, а судебный процесс может длиться месяцами.

— Вопросы качества юридической помощи и защиты прав граждан действительно требуют внимания,— отмечает Алексей Головань.— Однако путь их решения может быть иным. Например, через разработку механизмов сертификации юристов с подтверждением их квалификации в конкретных отраслях права.

По словам Алексея Голованя, если закон будет внесен на рассмотрение в Госдуму, диалог с законодателями нужно будет продолжать. Позиция Минюста понятна: здесь стремятся обеспечить высокое качество юридической помощи. Однако решение задачи требует учитывать потребности всех граждан и признавать роль тех юристов, которые в последние годы системно работали с наиболее незащищенными категориями населения. Важно, чтобы уязвимых людей было кому защитить.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда