Трамп выразил уверенность в «хорошем» завершении торгового конфликта с Китаем

Президент Дональд Трамп заявил, что США намерены помочь Китаю, а не навредить ему. По словам американского президента, новый торговый конфликт двух стран завершится хорошо, но пока Си Цзиньпин «переживает не лучший момент».

«Не беспокойтесь о Китае, все будет хорошо! Высокоуважаемый председатель Си (Цзиньпин.— “Ъ”) просто переживает не лучший момент. Он не хочет (экономической.— “Ъ”) депрессии для своей страны, и я тоже. США хотят помочь Китаю, а не навредить ему»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

11 октября Дональд Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины на товары из КНР. Постановление начнет действовать с 1 ноября. Американский президент утверждает, что это — ответ на недавнее распоряжение китайских властей о контроле за редкоземельными металлами. Его Дональд Трамп назвал «моральным позором».

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Дональд Трамп на 100% разозлился».