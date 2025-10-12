В Ростове экс-сотрудник уголовного розыска получил срок за взятку

Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего оперуполномоченного уголовного розыска к 7,5 годам колонии строгого режима по ст. 290 УК РФ (Получение взятки) и штрафу в 500 тыс. руб. Информация об этом опубликована на сайте судебного органа.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что экс-сотрудник вместе со своим руководителем получил деньги за отказ от проверки в отношении нарушителя и непривлечение его к ответственности.

Обвиняемый признал вину частично. Помимо срока и штрафа, который составил пятикратную сумму взятки, мужчина лишился права работать в правоохранительных органах на шесть лет и звания старшего лейтенанта. После оглашения вердикта его взяли под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.

Валентина Любашенко