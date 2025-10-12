На Дону цена красной икры снизилась до 9,4 тысячи рублей за килограмм

Стоимость красной икры в Ростовских магазинах снизилась впервые с декабря 2024 года — килограмм подешевел со средних 9,5 тыс. руб. в августе до 9,4 тыс. руб. в сентябре. Об этом сообщил Росстат.

По информации ведомства, последний раз более низкая цена на продукт фиксировалась в декабре прошлого года, когда килограмм в среднем по стране можно было приобрести за 9,2 тыс. руб. В 2024 году стоимость икры резко выросла из-за неудачного промысла.

«По прогнозам на 2025 год, улов будет значительно лучше — объем добычи икры в сыром виде увеличится на 31% и достигнет 21 тыс. тонн»,— пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко