Кадыров разыграет iPhone 17 среди проголосовавших за «Грозный-Сити» на 500-рублевой купюре

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил розыгрыш десяти iPhone 17 среди тех, кто проголосует за «Грозный-Сити» в качестве символа на оборотной стороне новой 500-рублевой банкноты.

«Сегодня очень нужна поддержка каждого, кто любит город Грозный и Чеченскую Республику, — написал глава республики в Telegram-канале. — Условия самые простые. Всего несколько шагов отделяют каждого из вас от новенького телефона». Окончание конкурса назначено на 12:00 11 октября.

Онлайн-голосование за символы на новой 500-рублевой банкноте, посвященной Северо-Кавказскому федеральному округу, проводит Центробанк, оно продлится до 14 октября. На лицевой стороне будет размещен символ столицы округа Пятигорска. А на оборотной — узнаваемый региональный объект. В этой категории на 14:07 мск лидирует лидирует гора Эльбрус с 703,4 тыс. голосов, на втором месте — комплекс небоскребов «Грозный-Сити», у которого 702,4 тыс. голосов.

Рамзан Кадыров впервые призвал поддержать чеченский комплекс 4 октября. Он объяснил это тем, что «Чеченская Республика — единственный регион в новейшей истории страны, где удалось полностью уничтожить международный терроризм, предотвратить распад России и вывести ее на путь всестороннего укрепления».

С главой Чечни оказались не согласны администраторы некоторых правых Telegram-каналов, в том числе блогер Владислав Поздняков. Они активно призывают своих подписчиков голосовать за кавказскую вершину. 5 октября вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил, что тоже принял участие в голосовании и отдал предпочтение Эльбрусу.

Степан Мельчаков