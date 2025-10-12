Министр Чечни Дудаев призвал ЦБ соблюдать правила голосования по новой банкноте

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что Центробанк меняет условия голосования о выборе символов для новой 500-рублевой банкноты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев

Фото: chechnya.gov.ru Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев

Фото: chechnya.gov.ru

«Мы видим, как Центробанк меняет условия объявленного им голосования. Мы видим, что не устраивает многих людей динамика участия жителей Чеченской Республики, увеличение количества голосов за "Грозный-Сити". В связи с чем, без объяснения каких-либо причин, закрываются некоторые платформы»,— заявил Ахмед Дудаев в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Министр Чечни заявил, что изначально ЦБ разрешил голосовать через почту, «Госуслуги», Одноклассники и «Вконтакте». По его словам, по предварительным итогам голосования большинство проголосовало за то, чтобы на оборотной стороне новой банкноты был изображен «Грозный-Сити». Однако затем возможность проголосовать на этих платформах закрылась «без объяснения причин». Теперь отдать свой голос за символ, изображенный на 500-рублевой банкноте, можно только через «Госуслуги».

Согласно предварительным итогам на 12:49 мск в голосовании лидирует Эльбрус.

«Обращение к ЦБ: если вы не способны обеспечить объективность и справедливость, зачем вы вообще начали это голосование»,— заявил господин Дудаев. Он отметил, что не выступает против других символов страны: жители Чечни и других регионов голосовали исключительно за дружбу народов.

10 октября глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что разыграет десять iPhone 17 среди тех, кто проголосует за «Грозный-Сити» в качестве символа на оборотной стороне новой купюры. 4 октября глава республики выступил с призывом поддержать чеченский комплекс на голосовании.