В Ростовской области за месяц появилось 1,7 тысячи предпринимателей

За месяц число предпринимателей в Ростовской области выросло на 1,7 тыс. — теперь общее количество субъектов малого и среднего бизнеса достигло 184,9 тыс. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в министерстве экономического развития региона.

По информации ведомства, среди зарегистрированных предприятий 1,8 тыс. имеют статус микро-ИП, а 83 организации являются социальными. На предприятиях области задействовано 374,6 тыс. сотрудников. В 2024 году в сегменте малого и среднего бизнеса среди юридических лиц было занято почти 290 тыс.человек.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что по данным на начало 2025 года, в Ростовской области работают 43,4 тыс. малых и средних предприятий и 139,2 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Валентина Любашенко