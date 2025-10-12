Израиль хочет уничтожить тоннели «Хамаса» после возвращения заложников

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что после завершения операции по возвращению израильских заложников из сектора Газа главной задачей страны станет уничтожение туннельной инфраструктуры палестинского движения «Хамас». Об этом он написал в социальной сети X.

«Главной задачей Израиля после возвращения заложников станет уничтожение всех террористических туннелей "Хамаса" в секторе Газа»,— подчеркнул господин Кац. По его словам, ликвидация подземных объектов будет проводиться как силами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), так и с помощью международного механизма, который создается под руководством и контролем США. Министр поручил военным подготовиться к выполнению этой миссии.

Подземные тоннели «Хамаса» представляют собой разветвленную сеть коммуникаций, с помощью которой палестинское движение перемещается по региону, хранит оружие и удерживает заложников. По оценкам израильской стороны, уничтожение этих тоннелей является ключом к разоружению «Хамаса» и демилитаризации сектора Газа.

10 октября в Газе вступил в силу режим прекращения огня после соглашения между Израилем и «Хамасом». В рамках первого этапа конфликта обе стороны согласились на обмен заложниками и передачу тел погибших, а также на вывод войск с части территории анклава. В дальнейшем ожидается прибытие международных сил, которые возглавят гражданско-военную координацию и контроль за соблюдением перемирия, что позволит организовать доставку гуманитарной помощи и обеспечить безопасность.