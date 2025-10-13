Музыка зазвучала

Сумма средств, взыскиваемых Российским авторским обществом (РАО) за публичное воспроизведение музыкальных произведений, может по итогам декабря достигнуть рекордных показателей 2018 года. Число исков уже сопоставимо с прошлым годом, как и общая сумма претензий. Участники рынка предполагают, что РАО стало более активно отслеживать нарушения. Впрочем, они не исключают, что увеличение числа дел напрямую связано с ростом количества концертов и фестивалей в этом году: организаторы последних могли не выплатить вознаграждение правообладателям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Российское авторское общество (РАО, организация по управлению правами на коллективной основе), по данным на 12 октября, подало 1,85 тыс. исков с начала года на 419,6 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Общая сумма исков уже превышает показатели за прошлый год: тогда организация подала 1,86 тыс. исков на 362 млн руб. В 2023 году РАО было истцом в 1,9 тыс. споров на 278,6 млн руб., а в 2022 году — в чуть более чем 2 тыс. исков на 284,8 млн руб. Рекордным был 2018 год: тогда общество выступало истцом в 2,2 тыс. дел на 447 млн руб.

Большая часть дел приходится на защиту авторских прав (1 тыс.), как отмечается в «СПАРК-Интерфакс», следом идет охрана интеллектуальной собственности (541 иск). Меньшую долю занимают дела, где основной претензией служит исполнение обязательств по договорам (131 иск). В РАО не ответили на запрос “Ъ”.

Вознаграждение за публичное воспроизведение музыки с ресторанов, телеканалов, кинотеатров и др., согласно ГК РФ, собирает РАО. Затем общество распределяет средства между правообладателями. Вознаграждение зарубежным правообладателям РАО перечисляет на основе договоров с иностранными обществами по коллективному управлению правами — в 2022 году выплаты оказались рекордно низкими и составили всего 20,7 млн руб., сообщал РБК.

Всего в 2022 году телеканалы, радиостанции, кинотеатры и заведения, где звучала музыка, отчислили РАО в пользу всех авторов произведений (российских и иностранных) 3,2 млрд руб. По итогам 2023 года РАО выплатило правообладателям из недружественных стран и авторам-иноагентам на специальные счета типа «О» 10,56 млн руб. за публичное воспроизведение их музыкальных произведений.

Исполнительный директор юридической компании «Медиа-НН» Георгий Давидьян считает, что причиной увеличения числа исков являются не только выявляемые факты незаконного использования произведений, но и неисполнение предпринимателями договорных обязательств с РАО. «Данная тенденция может усугубляться, в связи с чем не исключено, что объем требований в 2025 году превысит показатели 2018 года»,— прогнозирует он.

Большое количество дел — это упрощенное производство, когда стороны «не вызываются» и судья сам анализирует направленные документы, отмечает руководитель юридической фирмы Sample Legal Илья Чамуха: «По итогам такого производства выносится решение, состоящее из резолютивной части (то есть само решение суда), без мотивировки. Поэтому сложно узнать, в чем предмет исков, кроме как "нарушение исключительных прав"». Он предполагает, что причиной роста общей суммы исков стала более активная работа РАО с отслеживанием нарушений и судебной работой впоследствии. Впрочем, юрист не исключает, что рост числа исков может быть связан с ростом числа концертов, в первую очередь кавер-групп: организаторы могли не выплатить авторское вознаграждение обществу.

В целом по итогам первого полугодия рост числа концертов достиг 29% в годовом исчислении, отмечали в МТС Live (Ticketland, Ticketscloud), а фестивалей — на 16% год к году. Более того, число именно летних фестивалей в этом году выросло на 43% год к году, до 157 мероприятий (см. “Ъ” от 26 мая). Участники рынка связывали тренд с развитием внутреннего музыкального туризма и появлением новых региональных форматов.

Юлия Юрасова