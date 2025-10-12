Вэнс: США не планируют размещать свои войска в Газе или Израиле

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не намерен вводить американские войска на территорию сектора Газа или Израиля.

«Мы не планируем вводить войска на территорию Ближнего Востока. Наши силы уже присутствуют в регионе. Они будут следить за выполнением условий перемирия и за тем, чтобы гуманитарная помощь поступала адресатам»,— сказал господин Вэнс в интервью телеканалу NBC.

По его словам, политикой администрации президента Дональда Трампа не предусмотрено участие сухопутных войск США в боевых действиях в Газе или Израиле. Вэнс подтвердил, что в регионе уже развернуто Центральное командование США, персонал которого занимается контролем реализации перемирия между Израилем и «Хамасом», а также обеспечивает поступление гуманитарной помощи.

Ранее американские СМИ сообщали о прибытии около 200 военнослужащих в Израиль для создания координационного центра, который должен управлять международными усилиями в секторе Газа. Однако, по заявлению Вэнса, эти силы не будут участвовать в боевых операциях на территории Газы.

