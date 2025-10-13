Утилизацию отходов извлекают из угля

Правительство согласовало «дорожную карту» по вовлечению в повторное использование отходов угольной промышленности — распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин. План, как полагают регуляторы, даст возможность выполнить цели федпроекта «Экономика замкнутого цикла». В частности, он должен снять проблему накопления золошлаковых отходов (ЗШО), не самых массовых, но одних из самых «близких» к населению отходов энергетики, которые предлагается использовать в производстве стройматериалов. Также власти изучат проблематику утилизации вскрышных пород, удаляемых при добыче полезных ископаемых. Впрочем, если проблема ЗШО теоретически решаема с помощью формирования рынка сбыта произведенной из нее продукции, то на вторичное использование угольной вскрыши (основная масса отходов в РФ, 6 млрд тонн из 9,3 млрд), очевидно, нет спроса — и ее «утилизация» иначе как для рекультивации отработанных месторождений вряд ли возможна.

Премьер-министр Михаил Мишустин согласовал план мероприятий («дорожную карту») по систематизации и созданию инфраструктуры использования побочных продуктов производства, вторичных ресурсов и отходов угледобывающей промышленности. В соответствии с распоряжением правительства (№2793-р от 6 октября 2025 года) ведомства-исполнители будут ежегодно отчитываться перед Минэнерго, а оно — перед правительством.

«Дорожная карта» рассчитана на 2025–2028 годы и предусматривает совершенствование учета и законодательства (в частности, будет проведен сбор данных у компаний ТЭКа о ситуации с накоплением отходов, образованием и использованием вскрышных пород и т. д.), оценку потребности и возможности утилизации побочных продуктов производства, вторичных ресурсов и отходов угледобычи. Планируется проработать механизмы поддержки предприятий, желающих перерабатывать отходы,— от возмещения части затрат на оборудование до упрощенного доступа к отвалам вскрышных пород, расположенным на участках нераспределенного фонда недр. В числе приоритетов — создание спроса на продукцию с содержанием вторичного сырья за счет федеральных и региональных программ. Как заявили в «Российском экологическом операторе», компания уже согласовала с Минэнерго план работы, который включает подготовку сборника лучших практик, анализ рынка оборудования, предложения по финансовой поддержке отрасли, а также участие в разработке изменений в законодательство для стимулирования повторного использования ресурсов.

Один из «фокусов» плана — золошлаковые отходы от сжигания угля, торфа и сланцев на ТЭЦ, в котельных и других промышленных установках. Ежегодно от сжигания образуется более 20 млн тонн ЗШО, объем накопленных отходов оценивается в более чем 1,5 млрд тонн, причем, как правило, они накапливаются вблизи городов, что вызывает социальное недовольство. Так, хотя ЗШО относят к самому низкому (пятому) классу опасности, они пылят и могут содержать токсичные вещества. В соответствии с обновленной энергетической стратегией к 2035 году доля утилизации золошлаковых отходов должна вырасти с 12% до 50% (см. “Ъ” от 10 марта 2023 года).

Кроме того, в соответствии с «дорожной картой» должен быть подготовлен доклад о перспективах использования отвалов вскрышных и вмещающих горных пород, расположенных на нераспределенных участках недр, с целью добычи полезных ископаемых из них. С участием Минэкономики будут разработаны предложения по повышению привлекательности утилизации ресурсов из таких пород и спроса на них. Всего в 2023 году в России образовалось 9,3 млрд тонн отходов производства и потребления. «Угледобывающая отрасль генерирует более 60% всех промышленных отходов в России. Только за прошлый год их объем превысил 6 млрд тонн. Если хотя бы часть этих отходов будет перерабатываться, мы сможем создать дополнительную базу строительных материалов, снизить нагрузку на полигоны и сократить затраты на рекультивацию земель»,— сообщил заместитель министра природных ресурсов Денис Буцаев.

Вовлечение отходов в повторный оборот — один из ключевых показателей нацпроекта «Экологическое благополучие», который предусматривает переработку не менее 25% всех отходов производства и потребления к 2030 году. Программа по вовлечению вторсырья в угледобывающей промышленности должна позволить регуляторам достичь целей нацпроекта и входящего в него федпроекта «Экономика замкнутого цикла», исполнение которого идет довольно непросто (см. “Ъ” от 20 июня). Но если решение проблемы ЗШО в «дорожной карте» просматривается, то проблема вскрыши выглядит неприступной: ее объемы превышают объемы строительства, где она может быть использована, а доставка к местам, где вскрышные породы могут быть востребованы, нецелесообразна из-за высоких затрат, поэтому правительство вряд ли найдет способы ее «утилизации», кроме как для рекультивации самих отработанных месторождений.

