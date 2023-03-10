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Как создать в России новый рынок переработки золошлаков и производства материалов

Согласно Энергетической стратегии России к 2035 году доля утилизации золошлаков в стране должна вырасти с 12 до 50%. Продукция переработки сегодня успешно используется при производстве стройматериалов, дорожном строительстве, однако пока такие проекты реализуются лишь точечно и в небольших объемах. Одна из причин — косность рынка и мифы среди потребителей о неэкологичности и даже вреде продукта. Сибирский макрорегион в силу развитости угольной генерации наиболее перспективен с точки зрения формирования рынка новой продукции. Представители СГК вместе со специалистами в рамках экспертной дискуссии «Перспективы внедрения принципов цикличной экономики в промышленности Сибири» КЭФ-2023 обозначили новые векторы развития этой сферы.

На федеральном уровне уже существует комплексный план по золошлакам, и в СГК синхронизируют усилия в соответствии с этим документом. В целом в стране, по данным Росприроднадзора, образуется более 26 млн т золошлаков, из которых около 88% просто складируется в золоотвалах. Это громадные площади земли, которые могли бы использоваться более эффективно. По оценке экспертов, увеличение объемов утилизации позволит оставить в обороте примерно 3 тыс. га участков, а экономический эффект с учетом использования золы в циклической экономике может составить 113,5 млрд руб. Кроме того, такой подход дает колоссальный экологический эффект в виде сокращения эмиссии парниковых газов. Мало кто задумывается о том, что складирование и хранение, в отличие от переработки, ложится на плечи потребителей, так как требует пускай и небольших, но средств.

Технологии по переработке и утилизации золы существуют и активно применяются в мировой практике. Так, в Европе в переработку идет 98% золошлаков, в Японии — 96%, в Китае — 80%, в России же — примерно 10%. При этом в России действует около 60 больших ТЭЦ, которые каждый год образуют почти 20 млн т золошлаков. За предыдущие годы к настоящему времени накоплено 1,5 млрд т.

На сегодня СГК утилизирует 28% от общего объема золошлаков — 2,5 млн т из 8 млн. Для сравнения: в среднем по стране этот процент более чем в 2,5 раза ниже. Ожидается, что к 2035 году доля использования золошлаков составит 55%.

Директор СГК по реализации золошлаковых материалов Петр Саньков отмечает, что компания активно финансирует в проекты зольной направленности, в том числе венчурные, НИОКР, модернизацию отбора и отгрузки золы-уноса. Компания вкладывает средства в научно-исследовательские работы о возможностях использования золошлаков в качестве мелиоранта, в производстве бетонов с пониженным содержанием цемента, в автодорожном строительстве, в нейтрализации отходов животноводства и птицеводства, в производстве глинозема. «Задача — развить направление реализации золы-уноса до трети от общего объема, нарастить направление новых продуктов»,— отметил Саньков.

В конце января между Росавтодором и СГК был подписан меморандум о взаимодействии по вопросам внедрения золошлаковых материалов в практику дорожного строительства. По словам Санькова, подобные проекты в области дорожного строительства начнут реализовываться в течение ближайших лет.

Доцент кафедры «Проектирование дорог» Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета Александр Лунев рассказал, что сейчас ученые разрабатывают технологию по доведению золошлаков до состояния, которое позволит использовать материал в дорожном строительстве более эффективно. Также недавно ученые получили подтверждение возможности использования золошлаков Томь-Усинской ГРЭС в части дорожных одежд и рабочего слоя земляного полотна на дороге «Шарап — Восточный», что позволит сэкономить порядка 100 млн руб.

Среди пилотных проектов — строительство Северного обхода Омска длиной 50 км. Использование золошлаков на этом участке, по мнению Лунева, даст экономический эффект на сумму более 1 млрд руб.

Несмотря на успешные реализованные проекты, Саньков считает, что в среде промышленников и производственников все еще необходимо воевать с предубеждениями: «Золошлак до сих пор воспринимается отрицательно. Мы спокойно покупаем нашим детям товары, изготовленные из переработанного сырья. Однако, когда речь заходит о продуктах с использованием золы, начинаются абсолютно беспочвенные опасения».

На деле золошлаки — это минеральная несгорающая часть угля, которая не представляет совершенно никакой опасности ни с точки зрения радиоактивности, ни с точки зрения токсичности. К примеру, уровень радиации на крупнейшей Красноярской ТЭЦ-3 — 14 микрорентген в час, что в два раза ниже излучения персонального компьютера. Естественный радиационный фон в некоторых местах может быть существенно выше. По степени опасности золошлаки не превосходят обычные бытовые отходы, которые в гораздо больших количествах складируются по всему миру.

Саньков отметил, что для борьбы с заблуждениями необходимо использовать не только просветительские меры, но и госрегулирование. В частности, в рамках дискуссии было предложено предусмотреть возможность введения правила со стороны государства о приоритетном рассмотрении проектов в рамках госзаказа, в которых предусмотрено использование материалов с использованием золошлаков. Очевидно, что если этот материал будет признан «зеленым», его начнут более активно использовать и строители в собственных проектах. Также среди государственных мер эксперты назвали снижение ставки по ипотеке для домов, построенных с применением экологичных материалов.

Первый вице-президент холдинга «Сибирский цемент» Геннадий Рассказов рассказал, что зола-уноса, которая образуется при работе ТЭЦ, может активно использоваться при производстве цементов — потенциально отрасль может переработать до 5 млн т в год — четверть всего объема этого вида вторсырья, образующегося в стране. По его словам, в 2022 году на «Красноярском цементе» заработала установка для испытаний использования золы-уноса с ТЭЦ-2 в производстве стройматериала. В данный момент предприятие выпускает добавочный цемент с золой-уноса.

В то же время Геннадий Рассказов отмечает, что, несмотря на прогрессивность технологий, у потребителей — как частников, так и больших компаний — сохраняется стереотип относительно ненадежности цементов, в которых используются добавки: «Это глубочайшее заблуждение. В мире смеси с минеральными добавками стабильно замещают бездобавочные без снижения надежности и качества продукции. Вдобавок такие смеси более экологичны и позволяют снижать энергопотребление при производстве».

Помочь преодолеть косность может в том числе большее информирование потенциальных потребителей золошлаков и материалов, произведенных с их использованием, считает гендиректор Национальной ассоциации развития вторичного использования сырья Ирина Золотова. Ассоциация подготовила национальную интерактивную карту и глоссарий цикличной экономики — этот ресурс призван помочь промышленникам, потребителям и поставщикам вторсырья узнать друг о друге, понять свое место в цепочке переработки. Глава министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых, в свою очередь, предостерег бизнес от повышения цен на золошлаки и товары из них после формирования рынка. В то же время он отметил, что развивать тему использования вторичных ресурсов крайне важно для сохранения экологического баланса, сокращения полигонов и золоотвалов.

Отметим, что сейчас в Красноярском крае разрабатывается программа по максимизации использования золошлаковых материалов в промышленности.

ООО «СГК»

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