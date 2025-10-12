Ростовские хоккеисты проиграли «Югре» в овертайме
Хоккейный клуб «Ростов» проиграл «Югре» из Ханты-Мансийска в домашнем матче чемпионата России по хоккею в Высшей лиге. Информация появилась на официальном сайте клуба.
Фото: пресс-служба хоккейного клуба «Ростов»
Согласно опубликованным данным, гости из группы лидеров доминировали на протяжении большей части встречи. После первого периода Югра вела 2:0, после второго — 3:1.
За четыре минуты до финальной сирены ростовчане сократили отставание до одной шайбы. За восемь секунд до окончания основного времени защитник Никита Дмитриев сравнял счет и перевел матч в овертайм.
На второй минуте дополнительного времени Югра забросила решающую шайбу и одержала победу на выезде.