Ростовские хоккеисты проиграли «Югре» в овертайме

Хоккейный клуб «Ростов» проиграл «Югре» из Ханты-Мансийска в домашнем матче чемпионата России по хоккею в Высшей лиге. Информация появилась на официальном сайте клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба хоккейного клуба «Ростов» Фото: пресс-служба хоккейного клуба «Ростов»

Согласно опубликованным данным, гости из группы лидеров доминировали на протяжении большей части встречи. После первого периода Югра вела 2:0, после второго — 3:1.

За четыре минуты до финальной сирены ростовчане сократили отставание до одной шайбы. За восемь секунд до окончания основного времени защитник Никита Дмитриев сравнял счет и перевел матч в овертайм.

На второй минуте дополнительного времени Югра забросила решающую шайбу и одержала победу на выезде.

Валентина Любашенко